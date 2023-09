Vittorio Zambardino¬†√® intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio¬†Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:¬†"Il Napoli non sembra tranquillo, c'√® una questione rinnovi che riguarda pi√Ļ giocatori. In estate poi c'√® stata anche la rivoluzione con l'addio di Giuntoli, Spalletti e Kim. Sono una vedova di Spalletti, lui e De Laurentiis non si sopportavano pi√Ļ".