Zaccaria: "Risultato di Cagliari un po' bugiardo ma va detta anche un'altra cosa"

Ultimissime Calcio Napoli- Mario Zaccaria, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato come riportato dal seguente comunicato stampa:

“Da amma fatica a sporchiamoci le mani? Ho letto soprattutto sui social, rispetto a questo temporaneo primo posto del Napoli, che qualcuno ha scritto non facciamoci illusioni, perché ci sono ancora lacune da colmare. Il risultato di Cagliari è un po' bugiardo, visto quello che ha mostrato anche la squadra sarda, ma è anche vero che il Napoli ha dimostrato di avere il carattere di Conte, di aver recepito il messaggio iniziale del suo allenatore “tutti uniti e dobbiamo fare gruppo”.

Ora non resta che sfruttare alcuni dei nuovi arrivati: "Lukaku ha dimostrato quanto vale, ora ci sono da sfruttare Neres, Gilmour e McTominay. Ora bisogna essere realisti. Conte farà degli accorgimenti in base all’avversario: un conto è giocare al Maradona con le neo promosse e un altro è giocare con Inter, Milan e Juventus. La rosa è abbastanza ampia per variare. Sono convinto che Conte utilizzerà anche pedine come Folorunsho e Ngonge, per fare del Napoli una squadra sempre più compatta.

Nuova Champions League? Avrei messo la firma per partecipare alla Champions, ma è vero anche che le partecipanti avranno un dispendio maggiore di energie psicofisiche, che pagheranno dopo. Forse non succederà alla Juventus in questa partita, visto l'avversario che non è il Barcellona o il Real Madrid, ma questo non significa che energie psicofisiche non verranno spese. Sabato ne vedremo di tutti colori, perché c’è una grande rivalità. Quando i turni della Champions andranno avanti, le cinque italiane subiranno qualche contraccolpo”.