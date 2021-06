Ultime notizie calcio Napoli - Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Zaccagni? In questo momento è tutto fermo, le società in questa fase devono vendere per fare delle plusvalenze. Ho paura che i giornali riempiono di nomi ma nella realtà ci sia poco in senso assoluto".