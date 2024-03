Xavi su Lobotka: "E' il giocatore che più mi piace del Napoli, lo vorrei vedere col Barcellona"

Napoli - Arriva l'annuncio di Xavi su quello che può essere l'acquisto del Barcellona che porterebbe a Napoli in vista dei prossimi anni. Arrivano aggiornamenti molto importanti al riguardo con le sue dichiarazioni. In conferenza stampa dell'allenatore del Barcellona Xavi in vista di Barcellona-Napoli:

"Il giocatore che mi piace di più del Napoli? Direi Lobotka, è un calciatore che mi piace come costruzione del gioco, non perde il pallone e mi piacerebbe vederlo in una squadra come il Barcellona: è del livello giusto, segna la differenza in una squadra"