Xavi a Sky: "Napoli? Sarà difficile, è una grande squadra! Maradona stadio speciale, ma stasera possiamo risolvere i nostri problemi"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto l’allenatore del Barcellona Xavi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ho visto bene la squadra in questi giorni, siamo in Champions e siamo felici di giocare un ottavo di finale dopo due anni: abbiamo ambizioni e aspettative molto alte, vogliamo fare un grande turno. Le sensazioni al Maradona? Siamo già stati qui e sappiamo che è uno stadio speciale, per come urla la gente e come incoraggia il Napoli. Sarà difficile, è la Champions ed il Napoli è una grande squadra anche se non sta attraversando un buon periodo. Possiamo risolvere i nostri problemi, è il momento ideale per dimostrare il nostro livello. Siamo ambizioni e vogliamo competere”