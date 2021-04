Wilson: "Rigore inventato in favore del Napoli, ma la Lazio ha avuto il tempo per riprendere in mano la gara"

SERIE A - Pino Wilson è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: "Il primo gol lo abbiamo preso su un rigore inventato ma al settimo minuto, c'era tutto il tempo per potersi riprendere. Siamo capitati in una giornata storta in cui giocatori importanti come Leiva e Luis Alberto sono un po' mancati, poi il Napoli ha azzeccato la partita e le è riuscito un po' tutto. Va detto anche che c'è stata la complicità di Reina in almeno due occasioni, ma i partenopei al di là del rigore inventato dal Var hanno giocato meglio di noi. La nostra difesa non aveva i tempi giusti per contenere le mezze punte in campo mentre sulle fasce il Napoli allo stesso tempo lavoravano molto bene: Di Lorenzo ha fatto il padrone dalla sua parte, ad esempio. Hanno vinto tatticamente. Champions compromessa? Assolutamente no, abbiamo gli stessi svantaggi di punteggio che avevamo prima ma nessuna altra squadra è andata in fuga. Dobbiamo giocare sempre a vincere e mi auguro che già con il Milan questo concetto torni ben chiaro nella mente di tutti. La Lazio stava facendo bene, una sconfitta a Napoli ci può anche stare".