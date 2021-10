Watford, Ranieri: "Napoli da scudetto? Spalletti è un grande, ottimi giocatori e ambiente strepitoso! Ma Allegri può fare di tutto..."

Claudio Ranieri, neo tecnico del Watford, è intervenuto a Radio Anch'io Sport sulle frequenze di Radio Rai:

La partenza sparata del Napoli è un segnale che gli azzurri possono vincere lo scudetto?

"Il Napoli ha iniziato bene e penso che possa continuare. Ci sono ottimi giocatori, Spalletti è un grande allenatore e l'ambiente è strepitoso".

La Juventus può recuperare il Napoli?

"Allegri può fare tutto. Ci sono dei cicli, sicuramente, la Juve avrà bisogno di ritocchi o nel prossimo mercato o il prossimo anno ma sono sicuro che i bianconeri torneranno a lottare per lo scudetto in questa stagione".

Perché non è andata alla Sampdoria?

"Non mi aspettavo niente, il rapporto era finito e sono stati due anni comunque belli dove ho fatto bene. I matrimoni si possono anche interrompere, fa parte del nostro gioco".

Pescherà qualcuno dal campionato italiano per rinforzare il suo Watford?

"Abbiamo preso Nkoulou, ex Torino, che ci serviva molto. Perché no, potrebbe essere un'idea guardare anche in Serie A".