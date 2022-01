Watford, l'ex DS Nani: "Tuanzebe? Con Spalletti imparerà tantissimo! Se lo chiudono, il Napoli fa un grande affare"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore sportivo del Watford Gianluca Nani, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Tuanzebe? Elastico, attento, veloce, a me piace molto ed è un giocatore da cui mi aspetto sempre l’esplosione definitiva. Spalletti è bravo nell’attenzione al singolo giocatore in fase difensiva, dopo l’esperienza in Serie A imparerà tantissimo. Anche Tomori, ad esempio, si è affinato nel campionato italiano. Se lo chiudono, il Napoli fa un grande affare. Tuanzebe l’ho visto qualche volta dal vivo, ho sempre fatto relazioni positive su di lui: sono convinto che acquisirà a Napoli le ultime cose prima di fare il salto di qualità. Il Napoli ha preso il meglio che poteva prendere, visto il budget a disposizione e le tempistiche”