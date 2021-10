Wanda Nara-Icardi, Pochettino risponde: "Non so se è in grado di giocare"

Tradimento di Icardi a Wanda Nara e separazione tra i due. Arrivano le parole di Pochettino in merito alla questione Wanda Nara Icardi e alle prossime partite per l'argentino che ad oggi continua a non allenarsi con la squadra per motivi familiari.

Wanda Nara Icardi, risponde Pochettino

Periodo no per Mauro Icardi per i motivi personali con Wanda Nara e la separazione. Parla l'allenatore del PSG Mauricio Pochettino in conferenza stampa: "Riguardo a Mauro e ai suoi problemi personali, oggi non si è potuto allenare, ma sarà in squadra per domani. Vedremo stasera qual è la situazione e se potrà giocare o meno".

