Wanda Nara: "Icardi al PSG? Scelta peggiore per me, in Italia lo volevano in tanti ma ho pensato a lui! Avevo un asso nella manica..."

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma 'Morfi, todos a la mesa'. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Mi piacerebbe che Mauro giocasse nel Boca un giorno. Immagino cosa può provare un giocatore in quel campo. Per me sarebbe stata una super opportunità vivere la gravidanza con mia sorella. Mi piacerebbe molto tornare nel mio paese. Non c’è mai stata una proposta seria da parte del Boca. Se ho aspettato fino all’ultimo momento, l’ho fatto perché avevo un asso nella manica. So che hanno detto che stava andando in un club. Nessuno lo sapeva perché ho una sorella che può dirlo. I ragazzi non lo sapevano nemmeno. Mauro è già andato a Parigi. Ha fatto una piccola valigia, è partito e mi ha lasciato con tutto. I ragazzi vanno a scuola in Italia, quindi vivremo tra Milano e Parigi, andando e venendo. Altri calciatori in procura? Non potevo perché Mauro è molto impegnativo da gestire. Ci sono molte cose per ora. Mi hanno offerto altri giocatori, i mariti degli amici. Chi mi conosce sa che non sto cercando un interesse commerciale tutto mio. Lo faccio per l’amore che ho per Mauro. Tra le opzioni che abbiamo avuto, andare al PSG è stato il peggiore per me perché devo andare e venire con i ragazzi. Ma ho pensato a lui. C’erano molte squadre importanti in Italia che lo volevano e sarebbe stato più comodo. La foto di Maxi Lopez con Neymar? Hanno caricato la foto lo stesso giorno in cui Mauro si è unito alla squadra. È una foto vintage, non è attuale. Voglio pensare che sia stata una coincidenza, perché tutti i giocatori sanno tutto“.