Vulpis: "Il Decreto Crescita favorirà la Juve, chi è già ricco lo diventerà ancora di più"

Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "E' un intervento legislativo che nasce anche per dare la possibilità ai club di competere a livello elevato, individuando dei calciatori di spessore. Mi sembra un provvedimento un po' tardivo. Se partiamo dalla 'Legge Beckham', applicata qualche anno fa in Spagna, capiamo che è molto simile a questo Decreto Crescita. Anche in quel caso c'era una fiscalità di vantaggio, che non riguardava solo i calciatori, ma anche attori. Per diversi anni la Spagna, usufruito di questa fiscalità e intercettati i cosiddetti top player, le squadre più importanti hanno raccolto trofei internazionali, sponsorizzazioni, diritti televisivi più ricchi per le big di Liga e s'è scatenata un'onda lunga. In pochi hanno i conti a posto nel calcio, il Napoli è una bella eccezione, uno dei pochi club a non avere rossi di bilancio. Se io voglio comprare una Ferrari, impazzisco e lo faccio, poi dopo va mantenuta. E se mi mancano i soldi per il costo gestionale? Questo comporterebbe una lievitazione dei costi generali, anche gli altri chiederebbero ingaggi maggiori. E' un Decreto che per assurdo va ancora una volta ad aiutare i soliti ricchi, ossia la Juventus. Ci vuole un atto di coraggio di De Laurentiis perché questo decreto renderà i ricchi ancor più ricchi"