Volpecina: "Zielinski quello con più qualità, ma non fa la differenza e va venduto! Serve un manager di carattere"

Giuseppe Volpecina è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha bisogno di un manager che metta la faccia e tenga spogliatoio unito con la società. Assurdo vedere ancora problemi legati all’ammutinamento, multe ecc. Basta, bisogna andare avanti da grande squadra. Zielinski è il giocatore con più talento del Napoli, ma non fa la differenza e questo mi fa incazzare ancora di più. E’ un ’94, ormai è maturo avrebbe già dovuto fare quello step successivo. Se arrivano buone proposte lo lascerei andare. Assurdo se si critica anche Osimhen. Da capire anche cosa vorrà fare la società, se investire molto o meno".