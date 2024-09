Volpecina confessa: "Il mio gol alla Juve era in fuorigioco! Vi racconto l'emozione di quella vittoria"

Giuseppe Volpecina è intervenuto alla trasmissione Tifosi Napoletani condotta da Gennaro Montuori, in onda sul canale 79 del digitale terrestre:

"Il mio gol alla Juventus nell'1-3 del 1986? Era in fuorigioco (ride, ndr). Sapevamo che c'erano tanti tifosi a seguirci a Torino, ma sembrava di stare a Napoli ogni volta che segnavamo. Fu una partita incredibile, segnare a Torino non ti fa capire niente e lo si vede anche nell'esultanza dove corsi come un pazzo. Ancora non ci credo a distanza di anni se non ci fossero le immagini".