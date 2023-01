Vigliotti: "Le grandi squadre non sottovalutano la Coppa Italia. Triplete? Se ne comincia a parlare"

Il collega Gianluca Vigliotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Le grandi squadre non sottovalutano la Coppa Italia. Se il Napoli dovesse battere la Cremonese, poi affronterebbe la Roma al Maradona e da li avrebbe un tabellone in discesa verso la finale dove potrebbe trovare l'Inter.

Triplete? Se ne comincia a parlare. E' un sogno dei tifosi con il Napoli che una squadra top in Europa.

L'Eintracht Francoforte potrebbe perdere giocatori a gennaio, ma il Napoli non deve alzare il piede dall'acceleratore.

L'Inter l'anno scorso si suicidò contro il Bologna quando aveva lo Scudetto a portata di mano, proprio come fece il Napoli".