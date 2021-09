Vocalelli a CN24: "Spalletti è un mix tra bel gioco e calcio risultatista. Insigne? Le sue parole sono un segnale di maturità"

Napoli calcio - Alessandro Vocalelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Che Spalletti sia un buon allenatore non vi sono dubbi ma da sempre. Lui è un mix tra il calcio risultatista ed il bel gioco, ha dato entusiasmo il giusto entusiasmo a Napoli. Quando sento parlare di eccesso di entusiasmo non sono d'accordo perchè per me è un fattore molto positivo. Le parole ed il comportamento di Insigne sono un segnale di maturità perché, nonostante la scadenza contrattuale, ha messo davanti alla squadra. In passato, su situazioni analoghe si sono vissuti momenti difficili, quest'anno si è scelto di dividere la situazione di campo con quella di contratto. Magari questa sorta di precarietà contrattuale può dare ulteriori stimoli a Lorenzo"