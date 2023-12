Vlasic a rischio per Torino-Napoli? Juric: "Ha preso una brutta botta"

Nel prossimo turno di campionato il Napoli affronterà il Torino. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico granata Ivan Juric dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

Come valuta il Torino tra primo e secondo tempo? Quali errori hanno fatto scaturire la sconfitta?

"Primo tempo eccellente per gioco e personalità, unico neo non aver segnato. Raramente si vede qualcuno che gioca così a Firenze, il secondo è stato normale. Loro andavano dritti su Kouame ma non abbiamo mai rischiato, non tiravano. Sul gol invece ho visto pochissima cattiveria per respingere un cross innocuo e non perdere una partita che non meritavamo di perdere".



Punizione troppo severa?

"Siamo stati superiori, a lunghi tratti abbiamo messo in grande difficoltà la Fiorentina ma devi fare i gol. Togliendo un errore di Tameze, la Fiorentina non ha mai tirato nel primo tempo. Il secondo è diventato una battaglia, l'hanno messa sulla cattiveria".



Soddisfatto dall'apporto di chi è subentrato?

"No. Chi doveva evitare il gol è stato poco cattivo ma in generale mi aspettavo di più. I cambi però erano quasi obbligati. Sul gol no, per il resto hanno fatto anche cose buone".



Vi manca qualità per il salto?

"Io certe cose le ho già dette, mi dispiace però che da due-tre mesi la squadra è giusta e ci manca quel pezzo. Crediamo tanto nelle cose, stiamo mancando nei particolari. Oggi e contro il Bologna abbiamo perso due partite senza meritare, ma ancora non siamo a quel livello là".



Vlasic si è infortunato?

"Ha preso una brutta botta. Eravamo verso la fine e Tameze dietro stava soffrendo, per quello ho messo Djidji".