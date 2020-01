Vlahovic in mixed: "Il Napoli rimane una squadra forte però abbiamo meritato la vittoria"

L'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha parlato così in mixed zone dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli che lo ha visto andare in gol: "Tutto questo è merito della squadra, non è importante chi segna, ma vincere le partite. Dobbiamo continuare così, penso che possiamo arrivare lontano. Il gol? Sto allenando questo, penso nella vita niente viene da solo, ma tutto con il lavoro e la determinazione. Era importante vincere e risalire in classifica. Non ho pensato di essere il capocannoniere della Fiorentina, ma come squadra siamo forti, ci sono tanti grandi giocatori. Domenica avremo il Genoa ed è una partita molto difficile".

Che cosa vi chiede il mister? "Di essere aggressivi, stretti, compatti, determinati. Abbiamo un bel feeling con lui, siamo tutti orgogliosi di giocare con la Fiorentina. Settimana perfetta? Lavoro duro, questo è il segreto. Stiamo lavorando tanto, sono venute queste vittorie che sono molto belle, ma dobbiamo pensare solo alla prossima".

Il Napoli? "Rimane sempre una squadra forte. Classifica non vale niente, anno scorso erano secondi, qui è molto difficile venire a giocare, San Paolo stadio importante. Tutta la squadra meritava la vittoria, siamo uniti e compatti: viviamo per le vittorie. Tutto viene naturalmente. Classifica? Non la guardiamo, ma sappiamo contro chi giochiamo sempre. Da martedì serve ripartire forte per il Genoa".

Cutrone? "Abbiamo un bel rapporto, ci siamo trovati dal primo giorno. Non lo vedo come un concorrente perché quello che succede è per aiutare la squadra: lui è un bravo ragazzo, un bomber. Dobbiamo aiutare la squadra. Dopo l'Inter voglio fare gol che valgono ed allora sono molto contento. Lo voglio dedicare alla mia famiglia ed alla famiglia Commisso perché sono tutti sempre con noi e danno un sostegno ed una forza incredibile".