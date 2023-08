Viviano snobba il Napoli: "L'Inter è più forte, vincerà lo scudetto"

Notizie Calcio Napoli - Il portiere dell'Ascoli, Emiliano Viviano, è intervenuto ai microfoni di TvPlay:

“Nella mia griglia il Napoli non è favorito, per me l’Inter vince il campionato. L’anno scorso ero l’unico ad aver detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto e anche in maniera discretamente facile. Penso che l’Inter abbia un anno di lavoro in più con l’allenatore, penso che sia una squadra forte anche più del Napoli l’anno scorso.

Inoltre Spalletti era un valore aggiunto, non che Garcia sia scarso ma penso che l’Inter abbia più consapevolezza per poter vincere. Poi sono rimasto molto dal Milan e occhio anche alla Juve”.