Emiliano Viviano, portiere in uscita dallo Sporting Lisbona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tuttomercatoweb:

"Portiere giovane su cui puntare? Non conoscevo bene Meret, mi piace veramente tanto. Ma non è una sorpresa. Gioca nel Napoli, è stato pagato tanto. Mi è piaciuto molto anche Audero. In Serie B invece dico Brignoli”.