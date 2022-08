Viviani: "Zielinski può fare 4 ruoli, diventa dura farne a meno. Fabian? Non posso credere che non si troverà una soluzione"

Fabio Viviani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il polacco è importante anche perché è un elemento particolarmente duttile. Può fare almeno quattro ruoli: la mezzala, l'esterno destro, quello sinistro e la sottopunta. Rinunciare a uno come Piotr è difficile, si potrebbe capire solo in caso di esigenze particolari di rosa e di bilancio. Insomma, Zielinski è cresciuto ulteriormente nell'ultima stagione.

Fabian ha il contratto in scadenza con il Napoli, ma credo che l'indirizzo generale della società azzurra sia quello di utilizzarlo fino al massimo, fino all'ultimo giorno o almeno lo spero per il bene di tutti. In situazioni come questa la chiarezza è sempre la strada migliore da percorrere. Non posso credere che non si troverà una soluzione, ma se non si trovasse bisognerà capire come gestire un giocatore importante come l'ex Betis Siviglia".