Viviani non ha dubbi: "Sarà lui l'acquisto top del mercato di riparazione del Napoli"

Ultimissime Calcio - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Viviani, allenatore del Vicenza Women ed ex vice Napoli. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Mister, la convince questa nuova formula della Supercoppa con quattro squadre e giocata all'estero?

“Sono motivi economici, ovviamente. Le società e le organizzazioni tendono ad allargare il giro dei soldi e bisogna andare incontro a quelle che diventano esigenze di mercato. O si mette un punto definitivo e si riduce il numero delle partite, oppure si andrà sempre in questa direzione. Sicuramente, per me, perde un po’ di fascino: giocare una partita sola in Italia è più bello, più sportivo, più calcistico. È chiaro però che l’aspetto economico diventa importante e non va sottovalutato, perché incide sull’economia dei club.”

Che cosa si aspetta da questa Supercoppa, considerando che l'Inter arriva meglio delle altre?

“Da sportivo e appassionato di calcio mi aspetto belle partite. C’è un trofeo in palio e questo alza sempre il livello. Parliamo di squadre competitive, anche se con momenti diversi: l’Inter dall’inizio ha dimostrato qualcosa in più, mentre il Napoli attraversa una fase di difficoltà anche legata a una rosa meno profonda. Detto questo, anche l’anno scorso l’Inter sembrava avere qualcosa in più, ma poi non è finita come ci si aspettava.”

Gli introiti sono quadruplicati, può essere un modo efficace per racimolare risorse per il mercato?

“Sì, assolutamente. Grandi sponsor e grandi coperture televisive garantiscono introiti importanti. Andare avanti nelle competizioni o arrivare fino in fondo ai trofei conta non solo per arricchire la bacheca, ma soprattutto per il portafoglio. Negli ultimi anni essere competitivi dal punto di vista economico è diventato determinante.”

Una domanda da un ascoltatore: perché il Napoli ha così tanti infortuni? Ci sono responsabilità dell'allenatore?

“Non mi viene una risposta netta né in un senso né nell’altro. Ci sono stagioni particolari: il Napoli storicamente ha avuto pochi infortuni. La gestione ormai è molto orientata alla prevenzione e tutti gli allenatori lavorano in questa direzione. Bisogna guardare lo storico dei singoli giocatori, capire se in passato hanno avuto problemi e considerare l’adattamento a contesti nuovi. Sono tanti i fattori in gioco. Se ci fosse una sola causa, sarebbe facile da risolvere, ma purtroppo non è così.”