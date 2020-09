Viviani: "Nel 4-2-3-1 Zielinski può giocare sia da sottopunta che davanti la difesa. Fabian invece..."

Ultimissime calcio Napoli - Fabio Viviani, ex vice allenatore del Napoli ai tempi di Edy Reja, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso sta cercando di ampliare le conoscenze di un gruppo, il 4-3-3 è stato già assimilato ed ora proverà, qualche volta, a cambiare il sistema di gioco. E' difficile fare il ritiro in questo periodo tra tamponi e test sierologici che tolgono spensieratezza. Intervengono anche le difficoltà logistiche e le assenze dei calciatori per le nazionali, ma le grandi squadre sanno che questo momento è particolare. Zielinski e Fabian nel 4-2-3-1? Piotr può giocare ovunque a seconda delle richieste dell'allenatore. Può fare il sottopunta oppure giocare davanti la difesa. Allo stesso modo lo penso anche per Fabian che forse è meno adatto a giocare sottopunta. Entrambi sono molto tecnici e possono variare l'assetto della squadra".