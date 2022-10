Viviani: "Napoli meriti quella parola ma servono equilibrio e pazienza"

Fabio Viviani ha parlato del Napoli ai microfoni di SerieANews.com:

Un altro talento che ha visto nascere, è stato quello di Paulo Dybala. Ieri il pesante infortunio: cosa e quanto perde Mourinho con la sua assenza?

“La Roma perde tantissimo con il suo infortunio. Paulo è un calciatore di livello internazionale. Ed è importante anche per lo spogliatoio, sorridente e professionale com’è. Sotto tutti i punti di vista è una perdita importante. Soprattutto se l’infortunio si dimostrerà lungo. Sarà una brutta botta anche per gli appassionati, visto che Paulo era tornato a mostrare con continuità il suo talento”.

Intanto, un altro dei suoi pupilli appare in difficoltà nella Capitale. E i tifosi della Roma stanno iniziando a mostrarsi un po’ indolenti verso Belotti…

“Il Gallo è un calciatore molto fisico, ha bisogno di costanza e di continuità. Se non sta bene fisicamente tende a soffrire in campo. Poi quando raggiunge il top della propria condizione, diventa anche un giocatore di qualità. Uno capace di andare in gol e servire assist. Non dimentichiamo che è stato fermo per un po’, ha fatto la preparazione praticamente da solo. E che questo susseguirsi di partite non gli concedono di allenarsi adeguatamente. Spero che i tifosi abbiano un po’ di pazienza, Andrea è un ragazzo d’oro e dimostrerà presto di essere un grande anche alla Roma”.

Infine una parentesi anche sul duello Scudetto tra Napoli e Milan. Da doppio ex, per chi farà il tifo?

“È una bella lotta, ma mi piacerebbe tantissimo che a Napoli tornasse quella parolina che non si può pronunciare (ride ndr)… Sarebbe una festa per tutti gli appassionati di calcio. La cosa che predico sempre agli amici napoletani è di avere equilibrio e pazienza. Il campionato è lungo, arriveranno i momenti difficili. Bisogna restare uniti, perché c’è tutto per raggiungere quell’obiettivo lì…”.