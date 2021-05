Viviani: "Il problema del Napoli erano gli infortunati, ora fa la differenza con questo Osimhen. Zielinski? Gli manca solo una cosa per essere al top"

Napoli Calcio - Fabio Viviani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli doveva recuperare tutti gli infortunati e lo ha fatto: ora è una squadra completa e forte con Osimhen che fa la differenza. Zielinski? Stravedo per lui. Neanche lui sapeva quanto forte potesse diventare. Deve aggiungere ancora qualche gol per diventare top player ma è sulla strada giusta. De Paul? E' solo questione di prezzo, è pronto per qualsiasi squadra top, anche all'estero".