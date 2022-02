Viviani: "Hamsik? Si è visto subito che era un campione, Fabian Ruiz e Zielinski diversi"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabio Viviani, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Hamsik si vedeva subito che aveva le caratteristiche del grande campione, ha fatto la differenza sin da subito. Fabian Ruiz e Zielinski? Sono diversi: il primo è più centrocampista, mentre il secondo è più offensivo ed agisce soprattutto da trequartista".