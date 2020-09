Viviani: "Gattuso ha un'arma in più: il 4-2-3-1 tornerà utile. Campionato condizionato dal coronavirus? Curioso di vedere la reazione in campo"

Ultime calcio Napoli - Fabio Viviani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Gattuso ha utilizzato questo tempo per dare nuove idee: il calcio di oggi spinge a cercare sempre nuove soluzioni, anche all'interno della stessa gara. Un'arma tattica in più. 4-2-3-1 provato e bocciato? Lo sa solo Gattuso, ma è un'arma in più per la nuova stagione. Campionato condizionato dal coronavirus? Sono curioso di capire come reagiranno i calciatori a questo nuovo sport, sperando che possa non accadere più".