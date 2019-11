Viviani a CN24: "Zielinski straordinario, gli manca solo la continuità. Utilizzammo Allan come regista a Udine..."

L'allenatore Fabio Viviani è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il ruolo di centrocampista avanti alla difesa è difficile, a Udine utilizzamo Allan che non ha la verticalizzazione nei suoi piedi. Al Napoli non manca la fame, il problema principale è che ogni anno alzi l'asticella quindi soffri la costanza di risultati anche perché la concorrenza si fortifica. Poi vincere è difficile, portare a casa trofei è complicato soprattutto in un campionato in cui c'è una Juventus fortissima. Aspirare a vincere consuma le energie".

"Zielinski può fare ancora di più, deve trovare la continuità e maturità giusta. E' un calciatore straordinario, ha fatto vedere soltanto l'80% delle sue capacità".