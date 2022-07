Vives: "Spero che Osimhen e Koulibaly restino, Fabian Ruiz va ceduto subito"

Giuseppe Vives è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spero che Osimhen resti ancora un altro anno al Napoli, quando vanno via i senatori bisogna tenere uno zoccolo duro nello spogliatoio e in campo. Giocatori come Osimhen e Koulibaly possono essere determinati per la stagione. Il Napoli avrà l’impegno anche della Champions League. Il Napoli non può perdere Fabian Ruiz a zero, se dovesse arrivare l’offerta giusta allora penso che potrebbe essere ceduto".