Vives: "Spalletti difficilmente lascerà partire Insigne, sono fiducioso sul rinnovo!"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Vives, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spalletti prima di firmare avrà chiesto delle garanzie e sono sicuro che Insigne farà parte del suo progetto. Difficilmente lo lascerà andar via. Per questo sono fiducioso sul suo rinnovo, spero possa arrivare un accordo. Anche perché senza rinnovo non sarà facile venderlo ad un buon prezzo. Credo che quello di Spalletti sia il profilo giusto per ripartire".