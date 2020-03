Vinicio: "Il Napoli torna in campo? Dico che la società non ha preso la decisione giusta, ma ascoltare ciò che dicono Federazione e Governo"

Ultimissime Napoli - Luis Vinicio, ex attaccante ed allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Roma:

“Il Napoli torna in campo? Dico che la società non ha preso la decisione giusta, ma ascoltare ciò che dicono Federazione e Governo. Ora non si deve uscire di casa, assolutamente. La situazione è difficile per tutti, siamo completamente al di fuori della nostra vita quotidiana, fuori dalle nostre abitudini. Quando sarà tutto rientrato e si potrà tornare alla vita normale sicuramente i calciatori dovranno passare di nuovo per una preparazione come si fa ad inizio stagione”