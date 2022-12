Villarreal, Romero: "Debutto col Napoli? Mi sono goduto il momento! Per tutti i canterani è un orgoglio essere qui"

Carlos Romero Serrano, giovane calciatore del Villarreal, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita di Napoli-Villarreal 2-3:

“Per tutti i canterani è un orgoglio essere qui, mi sono goduto il momento che aspettavo da tantissimo tempo. Napoli? L’ho sempre visto in televisione, alla fine è arrivato il momento di entrare in campo e me lo sono goduto. Sono pronto sempre ad imparare il meglio dai miei compagni più esperti, anche se adesso mi godo la gioia con la mia famiglia”