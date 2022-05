Vignati: "Diego, un mito che non morirà mai: al museo un grande pellegrinaggio"

Ultime calcio Napoli - Massimo Vignati, presidente del Museo Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmagazinenews parlando degli anni che Diego:

"Mamma era la cuoca e governante di casa Maradona a Posillipo e così ho conosciuto il giocatore più forte della storia. Vi assicuro che l'uomo è stato più forte del giocatore. Diego era uno spasso, un ragazzo eccezionale che faceva del bene a tutti. Il primo scudetto non si scorda mai, quel 10 maggio 1987 eravamo in estasi tutti. Il rapporto con papà e mamma è stato eccezionale, e con noi ha sempre dimostrato affetto. Basti pensare che pochi anni fa chiamò a casa nostra annunciando che sarebbe arrivata la figlia Dalma dall'Argentina. Dalma ha dormito a casa nostra per una settimana, segno della grande fiducia che aveva nella famiglia Vignati. Il Museo? E' un grande pellegrinaggio ogni giorno e da tutto il mondo vengono a vedere i cimeli del grande Diego. Lui mi ha lasciato tutto o quasi e sono felice di esporre anche il suo abbigliamento personale. oltre alle magliette indossate nelle partite, nel mio Museo a Napoli. Diego, sei la storia del calcio ed un mito che non morirà mai".