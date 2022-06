Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Andrei a prendere Dybala di corsa. Simeone con Osimhen non può giocare. Non conosco le carte e non giudico, ma sono abbastanza sereno per l'indagine di falso in bilancio di De Laurentiis. Se indagano su di lui dovrebbero allargare il raggio a tanti altri club".