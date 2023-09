Vigliotti: "Olivera favorito su Mario Rui. Tifosi? Il Napoli non sta piacendo"

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Questa mattina ero convinto giocasse Olivera a sinistra ma non conosco ancora gli usi e i costumi di Garcia ma parla Mario Rui in conferenza stampa e non sappiamo se sia collegato o meno alla sua presenza in campo. Con Spalletti erano interventi programmati, come ci disse la società. Smaltito il viaggio post qualificazioni, Olivera può essere favorito. Umore pessimo dei tifosi? Discussione forte e calda, questo Napoli non sta piacendo. Non si può fallire la gara con il Braga, anche perchè la seconda giornata si affronta il Real Madrid".