Vigliotti: "Non sono sufficienti solo i numeri a dare ragione al primato del Napoli, bisogna prendere coscienza di una cosa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Non sono sufficienti solo i numeri a dare ragione al primato del Napoli, è un campionato dove bisogna prendere coscienza che non ci sono formazioni schiacciasassi: il Milan è l’unica che ha fatto un investimento sul mercato, la Roma ha una buona intelaiatura, l’Atalanta mi sembra essere un po’ in calo. Non c’è il City o il Liverpool, per fare un esempio con la Premier League. Chi gioca in porta contro il Torino? Ospina per il momento è avanti, ma tornerà solo il giovedì prima della partita quindi vedremo se avrà una opportunità Alex Meret”