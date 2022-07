Vigliotti: "Nel Napoli manca una figura carismatica, Di Lorenzo capitano è stato scelto dall'interno"

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Si è criticato spesso Mario Rui, ma si è sempre fatto trovare pronto dimostrando molto attaccamento. Sarà un grande sfida interna tra lui e Olivera, ci sono tante partite da giocare e farà Spalletti la scelta migliore. De Laurentiis vuole dare un contatto diretto col popolo azzurro. La scelta della fascia di capitano spetta all’allenatore, con società e squadra. E’ stata una scelta interna darla a Di Lorenzo e non a Zielinski. La parola fine di Mertens l'abbiamo avuta ogni giorno che passava. Manca una figura carismatica oggi nel Napoli".