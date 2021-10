Vigliotti: "Lozano? Spalletti non deve guardare in faccia a nessuno, serviva un altro marcatore come Juan Jesus"

Ultime notizie Napoli - Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal.

Lozano esce durante Napoli-Torino, l'opinione di Vigliotti

"La vittoria di ieri è importante per via del distacco dalla terza e della quarta, e perchè si è vinta una partita che si era complicata: così come con il Venezia, con il gol di Petagna col Genoa, con la Juventus in rimonta. Non concentriamoci troppo, ma la valutazione anche degli episodi danno una mano oltre ai meriti legittimi del primo posto del Napoli. Supercoppa italiana il 5 gennaio? Bisognerebbe capire poi quando sarebbe recuperata Juventus-Napoli del 6, se ancora in periodo Coppa d'Africa oppure no. Il Napoli deve rimanere focalizzato, spalletti ieri ha tolto il velo: da oggi in poi tutti aspetteranno gli azzurri. Lozano? Spalletti non deve guardare in faccia a nessuno, sulla fascia Aina spingeva molto e serviva un altro marcatore come Juan Jesus. Non fa niente che sia uscito, è stato perdonato Insigne quando è uscito a Firenze, lo è anche Lozano. Anche perchè si è vinto, sebbene la reazione non sia un gesto di rispetto verso allenatore e compagni"