Vigliotti: "Lozano è il primo nome se salta James. Pepè? Per fermarlo in velocità devi solo fargli fallo"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianluca Vigliotti, giornalista: “De Laurentiis ha più volte detto che vuole accontentare Ancelotti, per questo spero che James Rodriguez venga a Napoli e se salterà il colombiano, credo che arriverà Lozano. Detto questo, per prendere James il Napoli deve cambiare formula, altrimenti non so come possa arrivare. Pepè quando parte lo devi solo fucilare per abbatterlo per quanto è veloce. Per capire la tipologia del giocatore, dico che somiglia a Mbappè nella velocità e al terzo passo devi solo aggrapparti alla maglia per fermarlo”.