Vigliotti: "Le parole di Luigi De Laurentiis? Uno di grande coraggio, non era facile dissociarsi da suo padre"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Io vorrei combattere per arrivare al quarto posto fino alla fine del campionato, la situazione di classifica è molto intricata perchè ci sono sei squadre in cinque punti ed un match da recuperare per tutti tranne la Roma.

Non è il massimo per il Napoli la data del recupero contro il Sassuolo, a De Laurentiis va dato atto di ciò che ha creato da quando è arrivato, tra risultati sportivi ed economici. Lui ha fatto una ammissione di colpa dicendo di non esserci riuscito, a gennaio difficilmente ha investito tanto ma ha preso Ngonge ed altri: è stata una mini rivoluzione, non so come andrà a finire. Bisogna approfondire una cosa, la partita con il Barcellona.

Le parole di Luigi De Laurentiis? Uno di grande coraggio, non era facile dissociarsi da suo padre. A Bari le cose non stanno andando bene, e questa situazione ha creato ulteriori problemi”