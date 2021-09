Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi aspetto che la Juve non faccia giocare i sudamericani nell’ultimo impegno dei Nazionali in programma nelle prossime ore, credo che saranno poi tutti a disposizione per la partita contro il Napoli, così come ci sara Ospina".