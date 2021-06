Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il tema della settimana è stato ancora Napoli-Verona, i tifosi non riescono a farsene una ragione. Silenzio assordante per troppi mesi, ora i tifosi devono andare avanti e anche tutto il Napoli".