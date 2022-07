Vigliotti: "Kim Min-jae ha poca esperienza europea ma se tanti club lo vogliono vuol dire qualcosa..."

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Kim Min-jae non convocato per la Champions, indizio di mercato evidente. Kim l'ho studiato e visto di meno rispetto a Kvaratskhelia. Prima dell'esperienza in Turchia, Kim ha giocato in Oriente e non ha avuto tanta esperienza nel calcio europeo. Ha questa struttura fisica possente, ma sono fiducioso, tante formazioni importanti si avvicinano a lui. Occhio all'inserimento disperato dell'Inter.

Ostigard lo ritengo molto forte, sono fiducioso. Mertens? Non è semplice rivederlo nel Napoli, ma la parola fine non c'è ancora stata. Mediaticamente, vedere Mertens presentare le nuove maglie sarebbe molto bello".