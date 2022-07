Vigliotti: "Kim a Castel di Sangro, deve arrivare presto per integrarsi col calcio italiano. Ecco cosa mi aspetto"

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Kim a Castel di Sangro? Sarebbe auspicabile, essendoci novità in assetto difensivo, servirà il lavoro di Spalletti. Kim non è abituato a giocare in Italia, prima arriva e meglio è. Ci augiramo e ci aspettiamo che arrivino altri tasselli. Petagna a Monza e Simeone a Napoli, aspettiamoci il secondo portiere anche e è elemento secondario. E poi c'è la telenovela Mertens da risolvere. Simeone non convocato? In questi casi si cerca sempre di non rischiare visto che c'è possibilità di cessione".