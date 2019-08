Vigliotti: "Icardi non gioca una partita da una vita, mentre Lozano sarebbe già pronto subito"

Gianluca Vigliotti, giornalista e conduttore televisivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Ho visto un gran bel Napoli contro il Barcellona a Miami, con un risultato finale che poteva tranquillamente sorridere agli azzurri. Ancelotti ha le idee molto chiare e già sta pensando all’avvio di campionato con la doppia trasferta contro Fiorentina e Juve e l’allenatore sta lavorando solo su questo. Gli azzurri hanno mostrato anche una buona condizione fisica e ad inizio stagione conta molto. Se arriva Lozano è già pronto avendo fatto una preparazione per i preliminari di Champions, Icardi invece non gioca una partita ufficiale da una vita, così come James che però ha disputato la Coppa America. Che tristezza la vicenda dei biglietti di Juve-Napoli, al di la dei correttivi apportati. Vedrete che l’Osservatorio metterà la solita pezza”.