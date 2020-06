Vigliotti: "Gattuso ha deciso con quale modulo affronterà l'Inter"

Notizie calcio Napoli - Gianluca Vigliotti, giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Penso che Ringhio Gattuso abbia scelto il modulo per sfidare la squadra nerazzurra, è senza ombra di dubbio il 4-1-4-1. Ma ricordate prima del lockdown? E' lo schieramento che ha segnato la svolta tattica della squadra partenopea allenata dal tecnico calabrese. Il 4-1-4-1 è il modulo giusto per gli azzurri, non ci sono dubbi in tal senso. Linee strettissime e pressing asfissiante, ricordiamo che con questo modulo, squadre del calibro di Juventus, Inter e Barcellona non hanno fatto un solo tiro in porta contro il Napoli. Penso che il tecnico azzurro ripartirà da qui contro la squadra nerazzurra di Conte, anche perché parte con un vantaggio di un goal segnato all'andata e vorrà sicuramente la finale di Coppa Italia".