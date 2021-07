Vigliotti: "De Laurentiis ha lanciato un segnale forte, Spalletti può arrivare in Champions anche senza una rosa top"

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Conferenza costretta del Napoli che forse ha raggiunto il record europeo di durata per il silenzio stampa. Ha lanciato un segnale molto forte come quello di autoprodursi le magliette. De Laurentiis ha puntato su Spalletti, è l’unico in questo momento libero che può portarti in Champions anche senza una grande rosa".