Vigliotti: "Con gli acquisti di Demme e Lobotka uno tra Zielinski e Fabian non troverà spazio"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gianluca Vigliotti, conduttore televisvo e giornalista. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mi sembra che Lobotka sia un passo avanti rispetto a Demme, è lo slovacco quello che mancava nel 4-3-3 disegnato da Gattuso. Dobbiamo abituarci al fatto che uno tra Fabian e Zielinski non avrà spazio. Zielinski può avere qualche chance come vice Insigne, è un ruolo che può fare tranquillamente. Bisognerà fare spazio anche in lista per Lobotka, il Napoli ha l'obbligo di liberare qualche casella. Elmas? Ha talento, ma faccio fatica ad inquadrarlo, non so se sia più bravo in fase d'interdizione o di inserimento".