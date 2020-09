Vigliotti certo: "Siamo ai dettagli per la cessione di Koulibaly al City"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista della stessa emittente, Gianluca Vigliotti. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Tra le varie situazioni e i vari obiettivi del Napoli, quella più vicina alla conclusione è la cessione di Koulibaly che è inevitabile. Dopo di che si potrà pensare a prendere qualche calciatore, lo ha detto chiaramente De Laurentiis. Siamo ai dettagli per la cessione del senegalese, la cosa ci dispiace molto, ma solo con questa cessione il Napoli romperà gli indugi ed andrà su altri calciatori per completare la rosa. Under? O lui o Boga, è evidente che tra i vari Lozano, Insigne e Politano ne serve solo un altro di esterno. Se dovesse arrivarne uno l'altro verrebbe escluso".