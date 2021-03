Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il rinvio di Juve-Napoli può solo portare fiducia a Napoli, ora c’è una trasferta in meno e ci si possono concentrare tutte le energie sul Milan e poi dopo una lunga settimana ci sarà la Roma. Il Milan, invece, giocherà il ritorno d’Europa League contro il Manchester e questo peserà”.