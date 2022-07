Vigliotti: "Bisogna aspettare per il sogno Dybala, Spalletti intanto ha lanciato due segnali"

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Kavartskhelia mi sembra poter fare molto bene a Napoli. Tutti ne parlano bene e ogni giorno mostra qualcosa in più. Spalletti ha parlato bene di Kim e di Dybala e ora Kim è accostato all’azzurro, prendo come augurio il possibile arrivo del sogno Dybala. Bisogna aspettare, perché c'è da capire anche la situazione Mertens e di Fabian che può essere un problema in futuro".